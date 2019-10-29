Лондон, 29 октября, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть не сильно изменились за день торгов, 29 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть Brent упала на 12 центов (0,19%), до $61,45 за баррель. Дневной диапазон Brent составил от $60,34 до $61,64 за баррель.

Нефть WTI в настоящий момент находится на уровне закрытия предыдущей сессии, на отметке $55,81 за баррель. Дневной диапазон WTI — от $54,62 до $55,90 за баррель.

Читайте также: Нефть падает в цене, несмотря на ожидание сделки США и Китая