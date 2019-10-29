Баку, 29 октября, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Баку, где на 30 октября запланировано заседание Совета глав Минобороны стран — членов СНГ, сообщила 29 октября журналистам пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская.

Минобороны России Сергей Шойгу

Заседание Совета министров обороны стран СНГ должно пройти под председательством Сергея Шойгу. В нём примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

«На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности», — сообщила пресс-секретарь российского министра обороны.

По её словам, в Баку будет рассмотрен проект концепции военного взаимодействия государств СНГ на период с 2020 по 2025 год.

«Будут приняты решения в области топографического, метрологического, информационного обеспечения военной деятельности и в других сферах», — сообщила журналистам Марковская.

Кроме того, участники заседания намерены рассмотреть вопросы подготовки к 75-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Шойгу прибыл в Азербайджан из Армении, которую посетил с рабочим визитом.