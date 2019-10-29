Тюмень, 29 октября, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев награждён орденом Почета за многолетнюю добросовестную работу. Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным 28 октября 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал правовой информации.

Admtyumen.ru Сергей Сарычев

Сергей Сарычев родился 1 августа 1959 года в селе Викулово Тюменской области. Окончил Томский политехнический институт и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат социологических наук.

В1980−1983 работал на Ишимском машиностроительном заводе. Был секретарём Тюменского обкома ВЛКСМ. С 1992 года трудится в администрации Тюменской области. Является одним из авторов проекта закона «О молодёжной политике в Тюменской области». В 1997 стал заместителем главы региона по социальным вопросам. С декабря 2005 года является вице-губернатором Тюменской области.