* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, 30 октября, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своем интервью итальянской газете La Stampa заявил: «ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его главарь Абу Бакр аль-Багдади все время были врагами Турции, ислама и всего человечества».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Во время американской операции, устранившей аль-Багдади, мы с США плотно сотрудничали и обменивались информацией. Его устранение, безусловно, стало поворотной точкой в ходе борьбы с терроризмом. В терактах ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли жизни 304 наших гражданина и ещё 338 получили ранения».

Министр добавил: «В свете подобных наших потерь я знаю то, насколько жёстко мы продолжим борьбу с терроризмом. Наше отношение к ликвидации аль-Багдади, конечно, положительно. С ИГ (организация деятельность которой запрещена в РФ) мы боролись больше любой другой страны».