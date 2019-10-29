Анкара, 29 октября, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на торжественной церемонии по случаю Дня Республики 29 октября, проведённой в здании национального конгресса и культурного центра Бештепе, заявил: «Ни один из западных лидеров, связывавшихся с нами во время проведения операции «Источник мира», не выразил соболезнований по поводу подлого убийства террористами 20 наших граждан и ранения ещё 184 человек».

Реджеп Тайип Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Операция «Источник мира» ещё раз показала, что усилия, направленные на раздробление нашей нации и ослабление нашей страны, бесполезны».

Турецкий лидер добавил: «Во всем мире от Европы до Кавказа нет другого народа, который бы подвергался таким нападениям, угнетению и несправедливости, как наш. Несмотря на это, мы никогда не выходили и не выходим за границы, предписанные нашими цивилизацией и историей. На протяжении истории не было тех, кто действовал бы с нами заодно и раскаялся. Равно как нет и тех, кто враждовали с нами и не поплатились за это».