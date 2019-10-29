Каир, 29 октября, 2019, 21:02 — ИА Регнум. МИД Германии выразил обеспокоенность в связи с отставкой премьер-министра Ливана Саада Харири, 29 октября передает агентство Reuters.

Sandro Halank Министр иностранных дел Германии Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил журналистам после переговоров в Каире, что ФРГ «не нужен политический вакуум» в Ливане.

«Развитие ситуации в Ливане имеет решающее значение… для всего региона. Мы надеемся, что возможные будущие протесты будут мирными» , — заявил Маас.

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