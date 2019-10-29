Копенгаген, 29 октября, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Представители норвежской разведывательной службы заявили, что РФ в настоящее время проводит крупнейшую со времен Холодной войны операцию с участием практически всех подводных лодок Северного флота.

Минобороны России

По данным разведки, целью учений является совершить попытку незамеченного проникновения в воды Норвежского и Баренцева морей. Если это удастся, то, согласно представителям норвежской спецслужбы, это будет означать, что РФ может представлять угрозу для восточного побережья США. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

"Россия пытается донести до нас мысль, что это их море, что они могут это сделать — могут достичь берегов США. РФ стремится испытать возможности Запада по обнаружению подводных лодок и борьбе с ними», — заявили представители норвежской разведки. Также было отмечено, что, несмотря на «желание русских оставаться незамеченными», у Норвегии есть необходимое оборудование для отслеживания перемещения подлодок.