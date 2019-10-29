Нижний Новгород, 29 октября, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника подразделения Нижегородского фонда капитального ремонта многоквартирных домов по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере» — 2 эпизода), ч. 6 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, в 2017—2018 годах представитель фонда получил от подрядных компаний, которые проводили ремонтные работы, средства в размере от 65 до 300 тыс. рублей за то, что он был должен делать в рамках должностных обязанностей — за способствование в разрешении текущих вопросов в рамках исполнения контрактов.

В октябре 2018 года при передаче 125 тыс. из 400 тыс. рублей он был задержан. Вину обвиняемый признал полностью. Дело направляется в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность Нижегородского фонда капремонта МКД уже неоднократно вызывала вопросы губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. За 1,5 года в организации сменились четыре директора. В начале февраля 2018 года прежний глава фонда Владимир Челомин после года работы уволился с занимаемой должности. Его место 5 февраля 2018 года занял Владимир Никифоров в статусе и.о. А 12 февраля был назначен новый исполняющий обязанности руководителя фонда — Геннадий Дурдаев. Он проработал около года. А уже в июне 2019 года новым генеральным директором фонда был назначен Дмитрий Гнатюк.

По состоянию на начало сентября 2019 года программа капитального ремонта в Нижегородской области была выполнена на 33% от плана. В настоящее время фонд закрывает долги прошлых лет, выполняя работы по двум краткосрочным планам капремонта на 2014−2016 годы и на 2017−2019 годы.

Так, показатель выполнения работ по первой программе составляет 67% от плана. Программа 2017 года выполнена на 73%, 2018 года — на 56%.