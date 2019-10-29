Брюссель, 29 октября, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что продление Brexit происходит «в последний раз», 29 октября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Это происходит, вероятно, в последний раз. Пожалуйста, используйте это время как можно лучше» , — заявил Туск в «Твиттере».

Ранее Евросоюз отсрочил выход Великобритании из блока до 31 января 2020 года. Текущая отсрочка Brexit является третьей за несколько лет переговоров между Лондоном и Брюсселем.

Читайте также: Джонсон принял отсрочку Brexit — «навязанную правительству против его воли»