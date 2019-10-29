Бишкек, 29 октября, 2019, 20:04 — ИА Регнум. 4% российских граждан считают, что у России хорошие отношения с Киргизией. Это на 3% больше, чем в 2018 году. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Ken Flottman

Первое место в списке стран, к которым граждане России относятся наиболее дружелюбно, занял Китай — ему отдали предпочтение 45% участников опроса ВЦИОМ.

На второе месте расположилась Белоруссия — ей доверяют 30% российских граждан. А третье место досталось Казахстану — ему отдают предпочтение 21% граждан России.

Затем следуют Сирия и Турция — 13%, Индия и Франция — 10%, Германия — 9%, Венесуэла и Финляндия — 5%, Италия, Киргизия, Армения, Узбекистан и Япония — 4%.

Замыкает список Иран, который считают дружественной страной 3% российских граждан.