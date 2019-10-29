Штат Джамму и Кашмир, Индия, 29 октября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Делегация Европейского союза посетила индийский Кашмир для мониторинга ситуации в спорном регионе, 29 октября передает агентство Reuters.

KennyOMG Срингар. Кашмир

Делегация ЕС была доставлена на черных внедорожниках в сопровождении вооруженных сил в индийский военный лагерь в Сринагаре.

В делегацию ЕС вошли представители парламентов стран Евросоюза. Встречи представителей ЕС с жителями Кашмира должны начаться позднее.

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