Военные Индии доставили делегатов ЕС в Кашмир
Штат Джамму и Кашмир, Индия, 29 октября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Делегация Европейского союза посетила индийский Кашмир для мониторинга ситуации в спорном регионе, 29 октября передает агентство Reuters.
KennyOMG
Срингар. Кашмир
Делегация ЕС была доставлена на черных внедорожниках в сопровождении вооруженных сил в индийский военный лагерь в Сринагаре.
В делегацию ЕС вошли представители парламентов стран Евросоюза. Встречи представителей ЕС с жителями Кашмира должны начаться позднее.
Читайте также: Премьер Индии пояснил цель визита делегации ЕС в Кашмир