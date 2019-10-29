Ашхабад, 29 октября, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Бюджетников, сотрудников госпредприятий и даже школьников Туркмении обязывают подписываться на печатную государственную прессу, пишет «Азатлык».

Peretz Partensky Туркменские школьницы

По словам местных жителей, учащимся школ Марыйской области велели принести после каникул по 14 манатов (255 рублей) для подписки на журнал «Гунеш».

Для госслужащих, сотрудников образования и студентов туркменских вузов подписка является обязательной и осуществляется дважды в год — с них удерживают от 40 до 50 манатов (730 — 913 рублей) с зарплат и стипендий. Работникам здравоохранения государственные СМИ обходятся дороже — по 50 — 100 манатов (913 — 1826 рублей), сотрудникам нефтегазового сектора 50 — 60 манатов (913 — 1096 рублей).

Издание отмечает, что сейчас в Туркмении издается около 30 газет и свыше 30 журналов, основной направленностью которых является государственная пропаганда и освещение достижений страны.