В Нижегородском кремле обнаружены фрагменты первого в России фуникулера
Нижний Новгород, 29 октября, 2019, 19:42 — ИА Регнум. На участке между Северной и Часовой башнями Нижегородского кремля при проведении археологических раскопок обнаружены остатки конструкций первого в России фуникулера. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Под насыпным слоем XX века найдена нижняя часть башни — резервуара для запаса воды, а также чугунные трубы, по которым вода подавалась в вагончик на верхней станции. Фуникулер был построен к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки.
По словам замглавы управления государственной охраны объектов культурного наследия области Игоря Петрова, чертежей нижегородского фуникулера до настоящего времени не нашли. Однако теперь появилась возможность уточнить технические подробности работы первого такого сооружения в России.
Также были найдены следы плотной застройки, которая относится к XIV веку времен Нижегородско-Суздальского княжества: фрагменты стеклянных браслетов и кашинной керамики из Золотой Орды, перстни, пряжки, монеты. Эти находки подтверждают гипотезу Святослава Агафонова о плотной застройке на территории кремля в XVII веке.
Напомним, работы на территории Нижегородского кремля проводятся в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае в кремле обнаружили остатки старинной деревянной мостовой, которая относится предположительно
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