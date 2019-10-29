Анкара, 29 октября, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Власти Турции заявляют, что курдское ополчение не отошло на 30 километров от сирийско-турецкой границы в установленный срок, 29 октября передает агентство Reuters.

(сс) Kurdishstruggle Курды

«Похоже, что террористическая организация YPG все еще находится в районе операции «Источник мира», — заявил журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар.

Срок турецкого «ультиматума» для вывода курдского ополчения из «безопасной зоны» на севере Сирии истек 29 октября в 18:00 по местному времени (18:00 мск).

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