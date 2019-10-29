Москва, 29 октября, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Россия на данный момент не получала достоверных подтверждений уничтожения главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил 29 октября журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По его словам, сейчас нельзя утверждать, что ликвидация предводителя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действительно произошла.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали аль-Багдади на территории сирийской провинции Идлиб, контролируемой террористами. Трамп утверждал, что операция была согласована с российскими военными. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что не имеет достоверной информации об этой американской спецоперации.