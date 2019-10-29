Аддис-Абеба, 29 октября, 2019, 19:25 — ИА Регнум. В Аддис-Абебе состоялась 4-я Международная конференция парламента за толерантность и мир, в которой приняли участие представители более 45 стран. Спикер палаты народных представителей Эфиопии Тагессе Чафо заявил, что стране есть что рассказать мировому сообществу о терпимости и мирном сосуществовании. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

Выступая на сессии, спикер подчеркнул, что «многие называют Эфиопию мозаикой из людей с разнообразной историей, культурой и религией, которые живут в условиях терпимости и мира». Он добавил, что в Эфиопии мирно сосуществовали с незапамятных времен представители основных международных религий, таких как христианство, ислам, иудейство и различных традиционных систем верований, а также представители более чем 80 многоязычных этнических групп.

«Нынешний мир полон ненависти, связанной с расовыми, религиозными и другими формами экстремизма», — сказал Тагессе, и подчеркнул, что «жизнь с невероятной терпимостью в Эфиопии — это действительно благословение для нашей страны».

«Поскольку мир становится все более взаимосвязанным, и все могут легко пересекать границы, для нас настало время энергично работать над дальнейшим сохранением и углублением нашего внутреннего мира и терпимости», — отметил спикер Палаты представителей.