Москва, 29 октября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Российская эстрадная певица ЛолитаМилявская заявила общественности, что намерена обратиться в суд для признания брака с пятым мужем, тренером по сквошу ДмитриемИвановым, фиктивным. Сообщается, что он в начале октября подал в Басманный суд заявление о расторжении брака.

IraNata Лолита Милявская

Как утверждает артистка, на ее деньги муж содержал любовницу, манипулировал и эмоционально давил. Лолита еще в июле объявила о семейной драме в соцсетях, отметив, что они с Дмитрием перестали понимать друг друга. После этого она не раз намекала о возможном воссоединении с ним.

По информации российского новостного портала Starhit, в начале октября стало известно, что новой «жертвой» (именно так певица называет новую избранницу мужа) стала косметолог из Минска ОльгаКулиева. Лолита не скрывает, что из-за стресса похудела на 20 килограммов и даже обращалась за помощью к психологу.

Стоит отметить, что с Дмитрием она прожила в браке 9 лет.