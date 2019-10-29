София, 29 октября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Власти Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата, против которого прокуратура этой страны завела дело по обвинению в шпионаже. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба посольства России в Болгарии.

MrPanyGoff Российское посольство. София

Российское посольство в Софии получило ноту от МИД Болгарии об объявлении сотрудника российской дипмиссии персоной нон грата. Российский дипломат покинет Болгарию в указанный в ноте срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Болгарии обвинили одного из сотрудников российского посольства в шпионаже. Якобы он встречался с болгарскими гражданами, которые обладают доступом к государственной тайне.