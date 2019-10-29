В бюджете Украины на 2020 год остались старые схемы Гройсмана — депутат
Киев, 29 октября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Правительство Украины в проекте бюджета на 2020 год оставило старые «схемы» бывшего правительства Владимира Гройсмана и экс-президента Петра Порошенко. Об этом 29 октября в кулуарах парламента заявила депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Наталья Королевская.
Она призвала парламентское большинство отменить «драконовские тарифы» и повысить уровень социальной защиты граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября парламент Украины в первом чтении принял проект закона о бюджете Украины на 2020 год. 28 октября в Мариуполе на выездном заседании правительство Украины выделило 300 млн грн (11,9 млн долл) на доступное жилье для переселенцев Донбасса, Крыма, участников операции объединенных сил.
По данным Кабмина, эти деньги позволят построить «доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС».