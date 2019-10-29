Сринагар, Индия, 29 октября, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Организация объединенных наций (ООН) выразила обеспокоенность ситуацией в индийском Джамму и Кашмире. Об этом 29 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на заявление официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперта Колвилла.

Umar Jamshaid 03457611024 Кашмир

В своей речи Руперт Колвилл подчеркнул, что индийское руководство «продолжает лишать жителей Джамму и Кашмира прав и свобод в различных сферах». По словам официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека, ООН неоднократно призывала правительство Индии урегулировать ситуацию в регионе во имя обеспечения благополучия своих граждан.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось ограничить свободу собраний в регионе, закрыло въезд в Джамму и Кашмир, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети Интернет. Мировое сообщество неоднократно выражало свою обеспокоенность ситуацией в регионе, а также нарушением прав и свобод кашмирцев.