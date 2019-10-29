Киев, 29 октября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. По неподтвержденным данным, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил президенту Владимиру Зеленскому оставить националистические формирования в населенном пункте Золотое как граждан Украины, выполняющих волонтерские функции. Об этом сегодня, 29 октября, сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

Суть предложения Авакова в том, чтобы националисты остались в Золотом без оружия и военной техники, что засвидетельствуют представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские националисты на несколько дней заблокировали отведение вооруженных сил Украины от линии фронта в Донбассе в районе населенного пункта Золотое. При этом официальный Киев обещал отвести свои войска в Донбассе как одно из условий проведения саммита в «нормандском формате».

Однако сегодня разведение сил в районе Золотого всё же началось.