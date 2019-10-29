Москва, 29 октября, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Указ о награждении посмертно трёх школьников и студентки за спасение погибавших подписал президент России Владимир Путин. Указ опубликован 28 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Георгий Долгопский Медаль «За спасение погибавших»

Согласно указу, медалью «За спасение погибавших» посмертно были награждены:15-летний ученик средней школы в Камчатском крае Радион Бураков, спасший своего двоюродного брата от нападения медведя, 13-летний школьник из города Копейска Челябинской области Дмитрий Новосёлов, спасший двоих детей из затопленного водой угольного карьера.

Также за мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, посмертно медалью «За спасение погибавших» была награждена 16-летняя Дарья Шерстнева из Вышнего Волочка, спасшая из воды свою младшую сестру.

Награду за спасение тонущих детей получила 19-летняя студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина. Указом президента РФ она награждена медалью «За спасение погибавших» посмертно.

Награды будут вручены родным и близким погибших при спасении людей героев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о награждении посмертно медалью «За спасение погибавших» школьника Дмитрия Новосёлова из города Копейска Челябинской области