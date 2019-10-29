Москва, 29 октября, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Политическое поле Украины заражено крайним национализмом, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 29 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

«Копни чуть глубже, и [увидишь, что] ничего не поменялось, — констатировал Затулин. — За исключением ряда фамилий, которые переназначаются при каждой смене власти. Достаточно хотя бы того, что господин Аваков не сопровождал своего любимого президента (во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Золотое — прим. ИА REGNUM). Видимо, у него было много других дел. Он послал своего заместителя».

Кроме того, Затулин сказал, что, по его мнению, политическое поле Украины заражено крайним национализмом, и «пока они этого не преодолеют, ничего не произойдёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что находящиеся в Золотом — это «патриоты, которые выполнили требования и вывезли из этой зоны оружие».