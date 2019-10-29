Ереван, 29 октября, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Отвод вооружённых формирований из приграничной зоны на северо-востоке Сирии выполнен досрочно, заявил 29 октября в Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Российская военная полиция в Сирии

Об этом глава российского военного ведомства заявил в ходе переговоров со своим армянским коллегой Давидом Тонояном.

«Отвод вооружённых подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум об урегулировании на северо-востоке Сирии. Одним из его пунктов был отвод вооружённых курдских отрядов на 30 км от сирийско-турецкой границы под контролем российской военной полиции.

Срок отведения курдских формирований истекал 29 октября в 18:00 мск.

Напомним, меморандум стал точкой, после которой остановилась турецкая военная операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии.