Рига, 29 октября, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Латвийские врачи не намерены отступать от своих требований повысить им зарплату и запланировали свою первую акцию протеста. Она пройдёт в форме пикета у здания латвийского парламента 7 ноября, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. При этом крупнейшие рижские и региональные больницы уже высказали свою поддержку пикетирующих.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Если пикет не повлияет на латвийских законодателей, которые как раз в эти дни на финальных стадиях рассматривают бюджет на 2020 года, то с 8 по 14 ноября пройдёт кампания «Опусти флаг, зажги свечу!», с которой призовут солидаризироваться уже жителей страны. Если и это не подействует и власти не найдут возможности увеличить строку расходов на здравоохранение, то начнётся сбор подписей за роспуск парламента.

Участники пикета 7 ноября — врачи и медсёстры — намерены взять на время акции отпуск за свой счёт. При этом замены в больницах или поликлиниках им искать не будут, обещая принять меньше пациентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода договорились провести две волны протестов из-за отказа властей повысить зарплаты врачам.