Ярославль, 29 октября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В Ярославской области медицинские осмотры пожилых сельских жителей не смогли организовать должным образом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ.

Onf.ru Диспансеризация пожилых в Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти региона запустили программу диспансеризации для лиц старше 65 лет. В рамках нацпроекта «Демография» были приобретены автобусы, которые возят жителей деревень в больницы для медосмотров.

Активисты Общероссийского народного фронта в Ярославской области начали проводить мониторинг этих обследований. Общественники побывали в Ярославском и Некрасовском районах.

В Ярославском районе активисты Народного фронта проверили, как был организован рейс до амбулатории поселка Ярославка. Когда граждан довезли до места назначения, выяснилось, что в самой амбулатории, а также в мобильном фельдшерско-акушерском пункте и передвижном флюорографическом кабинете уже принимают других пациентов. Из-за нестыковки графиков получилась неразбериха.

Было очевидно, что пожилых людей, приехавших на специальной машине, никто не ждал. Время приема остальных пациентов сдвинулось. Некоторые пожаловались, что потратили впустую полтора-два часа, — отметил член регионального штаба ОНФ Игорь Ямщиков. — Межведомственная разобщенность лишает подобные рейсы всякого смысла и только порождает проблемы. Структурам соцобслуживания и здравоохранения на местах нужно искать общий язык. А если они не в состоянии договориться самостоятельно, то профильные областные департаменты должны им помочь.

В Некрасовском районе сложилась более благополучная ситуация. Для жителей, доставленных на диспансеризацию в Бурмакинскую районную больницу №1, организовали так называемый зеленый коридор. То есть они посетили врачей и прошли обследования в специально отведенное время. Ярославское отделение ОНФ намерено продолжить мониторинг.