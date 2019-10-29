Курган, 29 октября, 2019, 17:50 — ИА Регнум. В Курганской области вероятна разработка нефтяного месторождения. Перечни объектов, предложенных в пользование в целях геологического изучения за счёт средств недропользователей, утверждены приказом Минприроды России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Из 30 участков недр семь предлагаются в ХМАО, по два участка — в Волгоградской и Курганской областях, по одному участку — в Пермском крае и Свердловской области.

Кроме того, из уральских регионов в Тюменской области в пользование в целях геологического изучения предлагается участок, содержащий ресурсы подземных вод.