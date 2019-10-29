Бейрут, 29 октября, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что уходит в отставку. Об этом Харири объявил в телевизионном обращении, показанном сегодня, 29 октября, по ливанскому телевидению.

U.S. Department of State Премьер-министр Ливана Саад Харири

В Ливане почти две недели идут антиправительственные протесты. С 17 октября демонстранты блокируют дороги в столице и баррикадируют трассы, связывающие северные и южные районы страны.

Протесты носят социально-экономический характер — демонстранты недовольны экономической политикой властей, из-за чего требуют роспуска правительства и парламента, а также объявления досрочных выборов.

Харири 21 октября попытался пойти на компромисс с демонстрантами, объявил о принятии комплекса мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в Ливане. Он предложил на 50% уменьшить зарплаты министрам и депутатам, создать Национальное управление по борьбе с коррупцией, обещал не вводить новые налоги и хотел выделить 20 млрд ливанских лир на пособия самым бедным семьям.

Но протестующие не одобрили эти меры и продолжили протесты. Харири не осталось ничего, как уйти в отставку.

«Я направляюсь в дворец Баабда, чтобы предоставить просьбу об отставке правительства президенту Мишелю Ауну во исполнение желания многих ливанцев», — сказал премьер-министр в видеообращении.