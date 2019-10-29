Ереван, 29 октября, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Министры обороны России и Армении подписали в Ереване план сотрудничества между военными ведомствами двух стран, сообщает 29 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Министр обороны России проинспектировал российскую военную базу в Армении

Подписи под документом поставили главы военных ведомств России и Армении Сергей Шойгу и Давид Тоноян.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в план включены совместные учения, направленные на повышение слаженности действий командного состава.

«Это и совместные учения, которые проходят на разных полигонах и в разное время, но, тем не менее, посвящены одному: чтобы наши войска были более слаженными, чтобы наши командиры понимали друг друга лучше», — сказал Сергей Шойгу.

При этом министр обороны России отметил «нарастающие объёмы учебных программ» для увеличения количества офицеров Вооружённых сил Армении, учащихся в российских военных ВУЗах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Армению.