Минск, 29 октября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Начавшееся разведение сил и средств сторон конфликта на участке в Золотом — это ещё один шаг к безопасности и миру в Донбассе, как и разведение сил и средств в Петровском. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Сегодня Контактная группа согласовала дату разведения сил и средств в Петровском. Я думаю, что таким образом, работа Контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в «нормандском» формате», — заявил Грызлов.

Для начала разведения в Золотом потребовались серьёзные усилия со стороны посредников — России и ОБСЕ, подчеркнул политик.

Он напомнил, что Донбасс был готов к разведению сил и средств в Золотом уже 7 октября, в соответствии с договоренностями Контактной группы, тогда украинские вооружённые формирования сорвали начало процесса, чем принесли Украине только вред.