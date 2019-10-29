Ярославль, 29 октября, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В Ярославле третий день продолжается кризис с пригородными перевозками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Общественный транспорт Ярославля» Вконтакте Автобус № 184 в Ярославле

Автобусы тринадцати пригородных маршрутов работают с перебоями либо не работают вообще.

«Автобус №184 «Ярославль — Мокеевское» не ходит уже три дня. Людям приходится ждать другие проходящие автобусы. Это очень неудобно», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница деревни Заборное Ярославского района.

Власти пытаются представить ситуацию как отказ водителей из Ростова Великого выйти на работу. Как сообщили в правительстве Ярославской области, на пригородные маршруты в Ярославль привлекли Ростовский филиал принадлежащего правительству области «Ярославского АТП». Это было сделано после того, как в Ростовский район пришла частная «Люберецкая транспортная компания». Госпредприятие потеряло маршруты и водителей пришлось перебросить в Ярославль. Якобы ростовские водители не захотели работать вдали от родного города.

Однако, как выяснил корреспондент ИА REGNUM, ситуация обстоит несколько иначе, и позиция водителей — лишь часть проблемы. 13 пригородных маршрутов (101, 102, 104, 105, 121, 139, 183, 184 и ряд других) ранее обслуживало ярославское АО «Ярославская транспортная компания». В конце лета она отказалась от работы на этих маршрутах.

«В мае услуги автовокзала подорожали примерно в 10 раз. Причину подорожания нам не объяснили. Ранее работа на этих маршрутах была рентабельной, но после такого повышения цен маршруты стали убыточными. Мы уведомили департамент транспорта о том, что прекращаем работу. Сделали это за два месяца, согласно 220 закону, чтобы у департамента транспорта было время выбрать нового перевозчика. С 27 октября мы прекратили работу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора АО «Ярославская транспортная компания» Алексей Кукин.

На прикол встали около 50 автобусов «Ярославской транспортной компании». Услуги автовокзала оказывает также государственное предприятие Ярославской области «Яроблтранском». Также, как и «Ярославское АТП», оно подведомственно департаменту транспорта региона. Очевидно, что повышение цен на услуги автовокзала для ярославского перевозчика и приход «Ярославского АТП» на его место были согласованы.

Между тем за два месяца ни департамент, ни предприятие не смогли подготовиться к работе на пригородных маршрутах. Согласно данным портала госзакупок, конкурс на них был объявлен лишь 8 октября, а контракт с Ростовским филиалом «Ярославского АТП» был заключен… лишь 27 октября. В тот самый день, когда «Ярославская транспортная компания» уже не имела права работать. В этот же день и начался кризис.

Группа «Общественный транспорт Ярославля» Вконтакте Отмена пригородных рейсов в Ярославле 27 октября

В «Ярославском АТП» корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что проблемы есть.

«Изначально эти маршруты принадлежали другому перевозчику, он отказался от них по экономическим соображениям. Есть недочеты, в ближайшее время мы планируем их исправить», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор «Ярославского АТП» Александр Захаров.

Между тем ни в диспетчерской «Ярославского АТП», ни в справочной «Яроблтранскома» корреспонденту ИА REGNUM, представившемуся пассажиром, не смогли пояснить, когда автобус №184 «Ярославль — Мокеевское» возобновит работу. Неизвестно, будет ли сохранено расписание движения.

Похожая ситуация ранее складывалась с пригородными перевозками во втором по величине городе области — Рыбинске. Тогда все проблемы власти также пытались объяснить строптивостью водителей.

Между тем водители ростовского филиала «Ярославского АТП» обратились к Владимиру Путину, прокурору области, федеральному инспектору и ряду других ответственных лиц с обращением о нарушении закона при транспортных перевозках. Об этом ИА REGNUM расскажет позднее. Также мы ждем комментарии департамента транспорта Ярославской области по данной ситуации с конкретной информацией о будущем пригородных маршрутов вокруг Ярославля.