Тюмень, 29 октября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Правительство Тюменской области в 2020—2022 годы планирует безвозмездно субсидировать Курганскую область на 476,520 млн рублей. Данная информация содержится в проекте бюджета на будущий и два последующие года, внесённом в Тюменскую областную думу 29 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет

Субсидии будут направлены «на софинансирование вопросов местного значения». Предлагается в 2020 году выделить из бюджета Тюменской области Зауралью 156,228 млн рублей, в 2021 году — 268,520 млн рублей, в 2022 году — 51,772 млн рублей.

Напомним, ранее Ямало-Ненецкий округ выделил Курганской области трансферт в 350 млн рублей.