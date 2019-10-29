Санкт-Петербург, 29 октября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Сборная Санкт-Петербурга по керлингу на колясках вернулась с международного турнира за Кубок Москвы с золотыми медалями. Команда Санкт-Петербурга по керлингу на колясках тренируется в составе клуба «Монолит», который был основан в 2009 году, и по сей день является единственной организацией в Петербурге, занимающейся развитием этого вида спорта.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Сборная Санкт-Петербурга по керлингу на колясках на соревнованиях за Кубок Москвы

Как сообщает БФ «Точка опоры», на прошлой неделе в Москве прошёл открытый Кубок Москвы по кёрлингу на колясках 2019 года. В соревнованиях приняли участие восемь команд. Согласно регламенту турнира, команды сыграли в двух группах в один круг. Далее прошли соревнования по системе «Шенкель», с одним полуфиналом и двумя матчами перед ним. Каждая из команд сыграла по шесть игр.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Сборная Санкт-Петербурга по керлингу на колясках на соревнованиях за Кубок Москвы

По результатам всех игр петербургские керлингисты заняли первое место и стали победителями турнира Кубок Москвы. Второе место заняла команда из Челябинской области, а бронза в активе сборной Московской области. Сборную Санкт Петербурга по керлингу на колясках представляли Анна Карпушина, Алексей Любимцев, Михаил Сорокин и Максим Загорский.

«От лица команды хочу поблагодарить всех кто помог собрать средства и за прекрасную возможность съездить на соревнование. Данные соревнования для нас очень важны. Сейчас идет подготовка к Чемпионату России. Все спортсмены из других регионов растут и нам нужно не отставать, а даже опережать в плане наращивания мастерства. Так же эта уникальная возможность поиграть на профессиональных площадках, почерпнуть что — то новое для команды, понять над чем нам еще необходимо поработать» — прокомментировала свое выступление капитан сборной по керлингу на колясках Анна Карпушина.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Сборная Санкт-Петербурга по керлингу на колясках на соревнованиях за Кубок Москвы

Команда БФ «Точка опоры» и Сборная Санкт-Петербурга по керлингу на колясках выражают благодарность всем, кто помог собрать средства для участия в турнире.