Перуджа, Италия, 29 октября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Чем раньше в Италии пройдут новые выборы, тем будет лучше для страны, заявил во вторник, 29 октября, в эфире Rtl102.5 лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Governo.it Маттео Сальвини

Коллеги по правящей коалиции, либералы и популисты, ежедневно спорят между собой, в каждый следующий день говорят иное, чем накануне, отметил Сальвини.

Результаты местных выборов в провинции Умбрия, где кандидат от правоцентристской оппозиции одержал уверенную победу над кандидатом, поддержанным либералами и популистами, подтверждают данные соцопросов, в соответствие с которыми правящая коалиция не пользуется поддержкой большинства населения страны, добавил лидер «Лиги».

В условиях, когда не имеющее поддержки большинства правительство еще и непрерывно занято внутренними спорами, проведение выборов и смена правительства — лучший из возможных сценариев, сказал Сальвини.

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