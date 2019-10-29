Цхинвал, 29 октября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Следующий бой Мурата Гассиева с американцем Джоуи Давейко состоится в декабре или январе. Сейчас югоосетинский боксер отправился на подготовку в Америку. Об этом рассказал первый тренер Гассиева Виталий Сланов.

Cominf.org Мурат Гассиев

Дебют Мурата Гассиева в тяжелом весе должен был состояться в августе, но из-за травмы плеча его бой был перенесен на октябрь. Однако спортсмен не успел восстановиться к осени, поэтому его выход на ринг вновь не состоялся.