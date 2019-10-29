Украинские боевики не покидают район разведения сил в Золотом — СМИ
Золотое, ЛНР, 29 октября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Представители украинских незаконных вооружённых формирований остаются в населённом пункте Золотое, сообщил 29 октября журналист издания Strana.ua с места событий.
Он рассказал, что к Золотому подтянуты подразделения полицейского спецназа для предотвращения провокаций.
Он отметил, что на первый взгляд боевики не вооружены.
Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что участники бандформирований, которые находятся в Золотом, не нарушают закон.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в районе Золотого. Представители Народной милиции ЛНР согласились участвовать в разведении при условии аналогичных действий украинской стороны.
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