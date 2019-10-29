Москва, 29 октября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В Кремле пока не будут проводить анализ причины того, почему, согласно опросу Левада-центра, жители России боятся болезни близких, войны и произвола властей. Об этом 29 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Мы не всегда знакомы с методологией опросов, не всегда знакомы с формулировкой, как вопросы формулировались респондентам. Но тем не менее, безусловно, мы обращаем на это внимание и принимаем во внимание результаты таких опросов», — сообщил Песков журналистам.

Хотя Песков заявил, что в Кремле пока не будут проводить анализ результатов опроса Левада-центра, при этом он не исключил, что подобная работа будет произведена в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Левада-центра, среди главных страхов российских граждан названы болезнь близких, война и произвол властей.

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