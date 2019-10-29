Самара, 29 октября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Более 300 тысяч яиц не пустили на территорию Самарской области. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

(сс) thedabblist Куриные яйца

По сообщению пресс-службы ведомства, более 300 тысяч куриных яиц (840 коробок) задержали на таможенном посту в городе Тольятти в ходе досмотра фуры.

Продукция без необходимых ветеринарных сопроводительных документов прибыла на территорию Самарской области из республики Азербайджан.

Отмечается, что грузополучателем яиц является ООО «Федерация», которое расположено в Тольятти.

Сообщается, что сотрудники управления Россельхознадзора приняли решение вернуть груз отправителю в Республику Азербайджан.