Москва, 29 октября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Предложение Минэкономразвития изменить подход к учёту уровня бедности в России и начать верифицировать оценки Росстата данными о налогах и страховых взносах граждан — это не первая попытка сопоставления пересекающегося множества персональных данных всех ведомственных баз данных, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

«Действующие административные источники информации о населении ориентированы строго на свои целевые индикаторы. В связи с чем, есть ряд методологических вопросов так и не решен.

Так, есть проблема двойного учета налогоплательщиков (по месту жительства и по месту нахождения имущества — например, транспортное средство), а при изменении места жительства гражданина его учетные данные остаются на учете в месте открытия счета и не передаются в другую территориальную единицу.

Предложение Минэкономразвития может не только не улучшить достоверность, но и внести дополнительные проблемы.

Росстат ещё в апреле 2019 года анонсировал расширение линейки показателей бедности. Так, сейчас рассматривается вопрос о расчете индекса немонетарной бедности, цель которого оценить уровень социальной исключённости и материальных депривации (лишений). Сущность индекса — выявить долю семей, которая не может себе позволить те или иные блага.

В основе комплексного показателя будут лежать три индекса: индекс многомерной бедности (в котором 14 оцениваемых параметров и критерий бедности-не достижение минимального порога по хотя бы четырём параметрам), индекс материальной депривации (уровень материальных лишений) и индекс социальной исключенности (доступность социально-значимых услуг).

Сейчас основной упор делается на абсолютный подход и именно он заложен в оценку исполнения майских указов президента РФ Владимира Путина, но с 2018 года в России начали считать и уровень относительной бедности.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ предлагает изменить подход к учёту уровня бедности в стране и начать верифицировать оценки Росстата данными о налогах и страховых взносах граждан.

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