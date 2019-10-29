Калуга, 29 октября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 29 октября, состоялось совместное заседание комитетов Городской думы. На заседании был одобрен проект законодательной инициативы, предусматривающий внесение изменений в закон Калужской области «О реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, предлагается внести в реестр муниципальных должностей должности первого заместителя городского головы и первого заместителя главы местной администрации. Предложение обусловлено необходимостью совершенствования процессов координации всех органов местной администрации, в том числе в период временного отсутствия городского головы (главы местной администрации).

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге вводят новые муниципальные должности

Были одобрены изменения в постановление Городской думы «Об утверждении структуры Городской управы города Калуги». В структуру вводится должность заместителя городского головы, исполняющего обязанности по координации архитектурной деятельности, разработке и реализации новых концепций развития городского пространства, а также сохранению культурного и исторического облика города. Также вводится должность заместителя городского головы, курирующего деятельность управлений социального блока. Координация деятельности управления по работе с населением и отдела по организации защиты населения будет осуществляться заместителем городского головы — начальником управления делами городского головы, что обусловлено необходимостью централизации управления вопросами развития институтов местного самоуправления, а также обеспечения комплексного и оперативного реагирования на угрозы безопасности жизнедеятельности населения. Вместо должности первого заместителя городского головы — начальника управления городского хозяйства вводится должность заместителя городского головы — начальника управления городского хозяйства. Как отметили в пресс-службе, изменение структуры обеспечат более качественную реализацию функций и задач, возложенных на Городскую управу Калуги, а также разделение и персонализацию ответственности заместителей городского головы по сферам деятельности.

Были одобрены изменения в Положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. Из числа функций и полномочий управления исключаются полномочия по государственной охране объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории городского округа. Данное полномочие будет закреплено за заместителем городского головы, реализующим отдельные полномочия в сфере архитектурной деятельности. Также в ходе заседания были одобрены сделки муниципальному предприятию «Калугатеплосеть».