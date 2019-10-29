Киев, 29 октября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия намекнул на подготовку снятия неприкосновенности с депутата, лидера фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Об этом Арахамия сказал 29 октября в кулуарах парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Скоро будет снятие неприкосновенности с одного известного народного депутата. Посмотрим, как они после этого будут вопить», — сказал Арахамия, узнав, что Порошенко поддержал угрозы депутата «ЕС» Софии Фединой в адрес президента Владимира Зеленского.

При этом Арахамия призвал Федину «извиняться» за слова.

«Это недопустимая форма поведения публичного лица, когда она фактически угрожает первому лицу страны. У неё может быть любое отношение к какой-либо персоне в этом государстве, но это нарушает закон», — сказал Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «ЕС» Федина опубликовала на странице в Facebook видео, на котором обсуждала варианты убийства Зеленского, в частности она допустила, что президента внезапно может убить граната, которая «случайно разорвется». 29 октября Федина заявила, что президент Зеленский не бессмертен. При этом она заметила, что глава государства посещает зону боевых действий, где регулярно фиксируются вражеские обстрелы.