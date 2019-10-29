Ярославль, 29 октября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В Ярославской области на 11 утра более 6,5 тысяч жителей остаются без электроэнергии, в ряде муниципальных районов введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом на заседании Ярославской областной думы рассказал заместитель директора департамента ЖКХ Ярославской области Михаил Кузнецов.

Yarregion.ru Заседание Ярославской облдумы

Всего от урагана пострадали 17 районов области из 19, однако чрезвычайная ситуация на уровне региона не объявлялась. Локальные ЧС объявили лишь в четырех районах. Депутаты высказали свое недовольство темпами устранения последствий стихии.

«У меня вопрос. Ярославскому району не повезло, сегодня на половину десятого огромное сельское поселение Туношна полностью обесточено, и все рядом находящиеся деревни тоже. Это рядом с городом 15 километров», — сказал депутат Николай Александрычев.

«Недопустимо, когда так долго нет электричества, особенно в сельской местности. Современные котлы без электричества не работают, я уж не говорю про сельхозпредприятия, у которых животные остаются не доенными. А если на улице минус 30, и почти двое суток нет электричества? Хорошо, что на улице плюс. Нам надо с энергетиков спрашивать. Пора им за эту трибуну за свою работу отвечать. Хотя они и монополисты», — заявила депутат Ольга Секачева.

За несовершеннолетних жителей области вступился уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

«Ко мне поступило обращение от многодетных семей, до сих пор у нас ряд территорий без света находятся, люди потеряли продукты питания и так далее. Насколько у нас энергетики нарушили нормативное восстановление после аварии?» — обратился к чиновникам областного правительства Михаил Крупин.

«Идет расчет от момента выявления — до трех часов. Да, вы правы, по ряду районов нормативный срок устранения аварий больше, что вызывает недовольство людей. Но я обратил внимание, что введены режимы ЧС в нескольких районах», — ответил заместитель директора департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области Михаил Кузнецов.

Власти обещают, что все работы по восстановлению электроснабжения завершатся в течение 29 октября.