Жуковский, Московская область, 29 октября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского испытали крышку парашютного контейнера пилотируемого транспортного космического корабля «Орёл». Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе РКК «Энергия».

Roscosmos.ru Космический корабль «Орел»

»В эксперименте моделировалось отделение крышки люка парашютного контейнера на различные расстояния в широком диапазоне углов атаки возвращаемого аппарата», — объяснил главный специалист исследовательского отделения ЦАГИ Владимир Пляшечник.

Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа. Полученные в ходе испытаний данные будут использованы для улучшения конструкции и режимов эксплуатации корабля.

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