Улан-Батор, 29 октября, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Национальный банк Монголии с начала года по 25 октября купил 12,4 тонн золота, что на 28% меньше по сравнению аналогичным периодом предыдущего года. Тогда было куплено 17,3 тонн.

Иван Шилов ИА REGNUM Золотой запас

«Уменьшение покупки золота связано с внесением изменений в «закон о полезных ископаемых». В соответствии с изменениями, роялти (платежи за добычу полезных ископаемых) до апреля этого года выросла до 10% а с 8 апреля составила 5%. Также уменьшение покупки золота связано с тем, что в последнее время соответствующие органы активизировали проверки в местах, где проводится золотодобыча, аннулировали лицензии на добычу полезных ископаемых и остановили деятельности нелегальных добытчиков «, — комментировал корреспонденту ИА REGNUM старший экономист Монголбанка Дамдинсурэнгийн Алтансух.

Напомним, что в 2014 году, желая стабилизировать курс национальной валюты, парламент Монголии принял закон, согласно которому плата за добычу полезных ископаемых был снижена до 2,5%. Закон действовал 5 лет и за этот срок покупка золота регулярно росла и по состоянию 2018 года достигла 21 тонн золота. Но в начале 2019 года истек срок действия этого закона, и в марте 2019 года парламент утвердил налог в размере 10%.

После увеличения роялти продажа золота Монголбанку снизилась, при этом участились случаи незаконной перевозки золота через государственные границы.