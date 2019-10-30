Минэкономразвития предлагает с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России. Предполагается, что Росстат начнёт сопоставлять свои данные об уровне бедности с информацией о налогах и страховых взносах граждан. Кроме того, Росстат начнёт анализировать сведения о финансовом положении, условиях жизни и трудовой деятельности граждан по трём целевым группам: семьи с несовершеннолетними детьми, люди старшего поколения, женщины с детьми. Как именно изменятся оценки бедности в России и станет ли меньше бедных — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность. Иван Шилов ИА REGNUM

13:29 29.10.2019 В ряде стран бедными считаются граждане, чей доход вдвое ниже среднего, этот же подход было бы логично использовать и в нашей стране, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат парламента Петербурга Оксана Дмитриева. Читайте также: Бедными следует считать граждан с доходом вдвое ниже среднего — эксперт

13:30 29.10.2019 Депутаты Локтевского районного и Горняцкого городского советов обратились к депутатам Алтайского краевого Законодательного собрания и лично спикеру Александру Романенко с просьбой предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение компенсаций за школьное питание детям из малообеспеченных многодетных семей. В этом воззвании, копия которого опубликована каналом «Алтайские крайности», поясняется, что нынешняя сумма компенсации составляет всего 4 рубля 85 копеек. Читайте также: На Алтае школьники из бедных семей питаются хуже, чем полицейские собаки

13:30 29.10.2019 Целью нововведения заявлено повышение качества статистических данных о бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства. Подробности: Бедность в России начнут измерять по новой системе с 2020 года

13:31 29.10.2019 Реализация планов потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере 1,3 млрд рублей на ближайшие три года. Проект постановления уже поступил в Минфин и в настоящее время находится на рассмотрении.

13:31 29.10.2019 Пока государство будет вкладывать огромные деньги в модернизацию различных методик измерения, бедных семей в России станет ещё больше. Такое мнение высказала омский общественный деятель Татьяна Садилина, комментируя информацию о предложении Минэкономразвития с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России. «Мы живём в мире, где прогресс не стоит на месте, и современные реалии вынуждают нас идти в ногу со временем. Разработка новой методики измерения бедности — это одна из мер модернизации. Правда есть одно большое «но». Сумма, которую планируют выделить на эти цели (1,3 млрд рублей — прим. ИА REGNUM), не совсем адекватна. Уровень жизни россиян стремительно падает, и в данной ситуации лучшим вариантом вложения денежных средств стала бы поддержка тех самых семей, которые вошли в категорию «бедных», — убеждена Татьяна Садилина. Об этом: Неадекватная сумма: о затратах на новую систему учёта бедных

13:31 29.10.2019 Для того чтобы поддержка бедных граждан была максимально эффективной, нужен максимально дифференцированный подход к измерению уровня жизни, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева. Читайте также: Нужна максимальная дифференциация: эксперт об учете бедности в России

13:33 29.10.2019 В Госдуме полагают, что Минэкономразвития занимается не тем, чем следовало бы: изучает статистику вместо борьбы с бедностью. Читайте также: Минэкономразвития «зарылось» в «качество статистики бедности»

13:35 29.10.2019 Включение сведений налоговой службы и пенсионного фонда никак не способствуют росту прозрачности данных о количестве бедных в России. По словам бурятского журналиста Евгении Балтатаровой, данные этих двух ведомств можно трактовать с разных точек зрения. Подробнее: Данные налоговой при учёте бедных можно трактовать по-разному — эксперт

13:39 29.10.2019 Новый подход к учету бедности в России является необходимостью, считает депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что существующие методики Росстата несовершенны. [[[quote-0]]]

13:41 29.10.2019 Что касается использования для оценки бедности данных ФНС и страховых фондов, то, по словам пермского депутата Александра Григоренко, это тоже логично из-за несовершенства нынешних методик Росстата. «Более того, частично эти данные уже используются в регионах при анализе отдельных проблем. Так, я знаю про использование данных ФНС при анализе безработицы в Пермском крае», — отметил он. Также читайте: Новый подход к учёту бедных: «Данные Росстата не совпадают с реальностью»

13:42 29.10.2019 Апеллировать к средней по региону зарплате, основываясь на данные Росстата, давно стало дурным тоном. Об этом заявил главный редактор МК в Бурятии Станислав Белобородов. По его мнению, федеральные власти также не совсем доверяют сведениям службы статистики, а новая методика нужна для определения финансирования социальных программ. Подробнее: Эксперт об изменениях при учёте бедных: власти не доверяют данным Росстата

13:50 29.10.2019 Новая система изменения бедности в России необходима, считает профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова. «Если мы хотим решить проблему бедности, то надо решать демографическую проблему», — отметила эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. По словам политолога, сейчас в России наблюдается так называемая демографическая яма, процесс будет длиться еще года два-три: «Между тем в демографической программе нацпроекта поставлены заоблачные цели (по уровню смертности, рождаемости). Но подвести экономическую базу под них не можем».

13:51 29.10.2019 Оренбургский политолог Галина Шешукова сделала акцент на том, что статистически доказано — женщины с детьми и пожилые люди относятся к самым бедным слоям населения. Выходом из кризиса может стать введение общероссийского показателя минимального размера пенсии на уровне МРОТ и отказ от регионального минимального размера пенсии, это позволит хоть как-то выйти пенсионерам из нищеты. В особой финподдержке нуждаются и женщины с детьми. «Кроме того, можно учитывать и уровень самооценки гражданами своего материального положения. Эти данные существенно дифференцированы по регионам. В показателях демографического проекта главный — это продолжительность жизни. Бедность существенно снижает потенциальные возможности ее роста. По данным социологических центров, считают себя бедными до трети населения РФ», — сказала политолог.

13:51 29.10.2019 Вместе с тем Галина Шешукова отметила, что при учете Росстатом данных Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России выпадет очень большая группа граждан — самозанятых. В Оренбургской области, по данным того же Росстата, их более 200 тысяч. Правда, сюда входят и те, кто получают зарплату в конвертах и имеют какое-то официальное место работы. «Я думаю, что можно найти деньги в резервах страны и вложить их в сокращение уровня нищеты. Это даст толчок развитию экономики. Вложение полезно не только для отдельных категорий граждан, но и для экономики в целом», — подчеркнула Шешукова. Об этом: «Экономическая база не отвечает заоблачным целям нацпроектов» — мнение

13:59 29.10.2019 Новый подход оценки уровня бедности в России руководитель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM охарактеризовал как усиление фискальных функций госаппарата. «Это очередная мера по выявлению серых доходов и понуждения людей выходить в «белую зону». Так называемое формирование механизма более справедливого распределения мер социальной поддержки. Фактически это усиление фискальных функций госаппарата. Что требует новых усилий и ресурсов, читай — финансов. Возможно, эти средства стоит направить уже признанным бедным», — отметил лидер оренбургских профсоюзов. Об этом: Новая система учёта бедных: «Это усиление фискальных функций госаппарата»

14:01 29.10.2019 Предложение Минэкономразвития изменить подход к учёту уровня бедности в России может не только не улучшить достоверность, но и внести дополнительные проблемы, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Подробности в материале: Достоверность или проблемы: верификация данных о бедности

14:19 29.10.2019 Новые нормы ведения статистики уровня бедности могут улучшить выплату адресной помощи нуждающимся, но правительство не должно улучшать ситуацию только на бумаге, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ). «Уже пять лет правительство не может запустить рост экономики и доходов граждан. Идей, как это сделать, у чиновников нет, зато появляются идеи поправить статистику», — отметил Щапов. Читайте также: В ГД предостерегли правительство от правки статистики для красивой картинки

14:44 29.10.2019 [[[picture2]]]

14:56 29.10.2019 У жителей Коми арестовывают имущество за долги по кредитам. Задолженность перед банками уже перевалила за 9 млрд рублей. Читайте об этом: Более 9 млрд рублей задолжали банкам жители Коми

15:10 29.10.2019 Доля теневой экономики в РФ все ещё достаточно высока, поэтому новые нормы статистики, предложенные Минэкономразвития, могут давать неверные результаты о количестве бедных граждан, заявил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. «Не стоит забывать о размерах теневой экономики, где люди получают зарплату в конвертах, а официальная заработная плата небольшая. Соответственно, основываясь на отчислениях из ПФР и ФНС, можно будет сделать некорректный вывод», — считает Абрамов. Об этом: Статистика бедности по новым правилам от МЭР может быть некорректной

15:10 29.10.2019 Депутат Госдумы, лидер чувашского отделения партии «Справедливая Россия» Олег Николаев отмечал ранее, что накануне Росстат удивил экономистов тем, что «обнаружил рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в III квартале этого года». И эти показатели не коррелируются «с другими взаимосвязанными статистическими данными»: [[[quote-1]]]

15:30 29.10.2019 Олег Николаев [Duma.gov.ru]

18:26 29.10.2019 Реальные доходы граждан РФ по итогам 2019 года могут не вырасти ни на рубль. Такое предположение высказал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Читайте также: Рост реальных доходов населения в 2019 году может уйти «в ноль» — Кудрин

19:18 29.10.2019 Рекордное количество поношенной одежды «сэконд-хенд» ввезено в Россию за 2018 год, сообщила Федеральная таможенная служба. Это может свидетельствовать как о снижении уровня доходов населения России, так и о переходе к «разумному потреблению». Читайте также: Бедность или разумное потребление? В РФ побит рекорд ввоза поношеной одежды

19:37 29.10.2019 «Тратить 1,3 млрд рублей на то, чтобы поменять методику — значит потратить деньги в никуда. Что-то изменит? Мы все помним, что согласно майским указам президента, к 2024 году число бедных в стране должно сократиться вдвое. Складывается такое ощущение, что за счет бюджетных средств могут исправить только цифру, но не реальную ситуацию», — заявил архангельский депутат. Читайте также: Пересчет бедных улучшит «цифру», а не ситуацию — архангельский депутат

20:53 29.10.2019 ИА REGNUM

22:37 29.10.2019 По данным Росстата, доля бедных жителей в Ленинградской области в 2018 году составляла 9,4% от общей численности жителей, или 170,5 тыс. человек. Из общего числа бедных: 54,1 тыс. чел. — малоимущие пенсионеры; 84,4 тыс. человек — семьи с детьми, с доходами ниже прожиточного минимума; 14 тыс. чел — граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получающие государственную социальную помощь; 18 тыс. чел. — граждане трудоспособного возраста (временно не работающие, либо имеющие низкий доход, одинокие, а также граждане с асоциальным поведением и т.д.). Читайте также: Власти Ленобласти объявили войну бедности

05:00 Политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Чудесов, комментируя заявление Минэкономразвития РФ о новой методике подсчёта бедных, выразил пожелание узнать — для чего нужна эта методика? У эксперта больше вопросов, чем ответов. Читайте подробнее: «Есть две почки — уже не бедный»: эксперт о методиках подсчета бедных в РФ

06:59 В различных государственных ведомствах на сегодняшний день и так имеется исчерпывающая информация о каждом жителе России, поэтому дополнительный инструментарий едва ли необходим. Такое мнение высказал председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков, комментируя заявление Минэкономразвития РФ о новой методике подсчёта бедных за 1,3 млрд рублей. «С одной стороны, учитывая профицит бюджета в 2019 году почти на 2 триллиона относительно 2018 года, то сумма в 1,3 млрд подъёмна легко. Но вопрос зачем? Если в государственных ведомствах (Росреестр, Налоговая служба, банки с долей госучастия, Пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и другие) сегодня имеется исчерпывающая информация о каждом из нас: доходах, расходах, взносах, собственности, вкладах, переводах средств, наследстве… Обо всём абсолютно. Разве требуется какой-то инструментарий, кроме согласованной бесплатной и эффективной работы всех ведомств по распоряжению правительства?» — подчёркивает эксперт. По его словам, если очень нужно научное обоснование инструмента оценки, можно привлечь государственные НИИ, учёных экономистов, «которые в рамках диссертации или гранта за миллион разработают такой механизм сотрудничества всех ведомств по оценке материального состояния гражданина». «Инноватика здесь не требуется. Всего лишь сравнить финансовые обороты человека, в том числе и теневые (банк поможет), его уровень потребления, по средствам живём или нет, подскажет налоговая и Росреестр. Но это в том случае, если критерий бедности останется тот же: расходы ниже прожиточного минимума. Особенно страшна бедность работающего человека, особенно преподавателя, врача, воспитателя в регионах. Им можно разовой выплатой отдать эти 1,3 млрд», — подытожил Василий Никуленков. Об этом: Деньгами можно распорядиться по-другому: о новой методике подсчёта бедных

07:05 Независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов, предложил: перестать фокусничать с цифрами, а предпринять более действенные методы для уменьшения количества бедных и улучшения социально-экономического положения людей. Подробности в материале: Нужно объявить кредитную амнистию для населения: эксперт об уровне бедности

07:27 Новая методика подсчёта бедных в России может иметь ещё одну цель — выявить скрывающихся богатых. Таким предположением поделился политолог, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов. Подробности в материале: Считая бедных, власти смогут подсчитать и скрытых богатых: эксперт

08:15 Замок в облаках

08:51 В 1999 году в Чувашии за чертой бедности жило 57,2% населения, затем эта доля ежегодно сокращалась почти десять лет и в 2008 году составила 18,9%. По итогам 2009 года доля бедного населения незначительно подросла и достигла 19%, в 2010 году сократилась до 18,2%, а затем резко возросла до 19,3%. В 2012—2014 годах в Чувашии за чертой бедности жили 16−16,1% населения. С 2015 года благосостояние стало падать: доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума возросла до 17,8%, в 2016—2017 годах составила 18,5−18,6%. По предварительным данным, по итогам 2018 года доля бедных в Чувашии составляла 18,3%. То есть республика фактически вернулась на уровень 2010 года. Подробнее: Чувашия вернулась на позиции 2010 года по доле бедного населения

08:59 В Поволжье, судя по проведённому Росстатом опросу, каждой седьмой семье-респонденту доходов хватает только на еду. При этом во втором квартале 2019 года в федеральном округе также зафиксирован спад показателя по располагаемым ресурсам — с 25 380 до 24 613,7 рубля на одного члена домохозяйства в месяц. Читайте также: В Поволжье каждой седьмой семье денег хватает только на еду: опрос Росстата

09:02 Об уровне бедности в Нижегородской области говорит такой показатель: 22% от общего числа пенсионеров, которые уже могли бы выйти на заслуженный отдых, так и остаются работать. Всего из 1054 тыс. нижегородских пенсионеров работают 230,7 тысячи. Не располагает к отдыху средняя пенсия, которая в регионе всего 13 927 рублей. Для справки: в целом в регионе проживают свыше 3,214 млн человек. Читайте подробнее: В Нижегородской области посчитали количество работающих пенсионеров