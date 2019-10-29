Москва, 29 октября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. С 31 октября по 1 ноября АвтоВАЗ вводит режим простоя из-за избытка машин на складах. Об этом сообщается в группе «Рабочие АвтоВАЗа» в социальной сети «ВКонтакте».

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"Установить, что для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства в СКП, СКП Kalina и ПАП ВО, не задействованных в производстве запасных частей, инвентаризации и других неотложных работ, время работы по графикам сменности 31 октября и 1 ноября является временем простоя с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы работника в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации», — говорится в Приказе компании.

Причём газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании сообщила, что причина простоя может быть другая — проведение традиционной ежегодной инвентаризации.

Напомним, по итогам сентябрь 2019 года выручка АвтоВАЗа с реализации автомобилей Lada составила 15,58 млрд рублей. Всего за три первых квартала текущего года оборот с продаж продукции автозавода составил 150 млрд рублей.

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