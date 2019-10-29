Москва, 29 октября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения уточнил обстоятельства аварии с участием четырех машин на МКАД. Подробности опубликованы 29 октября на странице ЦОДД в Twitter.

Автомобильный затор

Ранее ведомство сообщало об аварии на внутренней стороне 40-го километра МКАД в районе ТЦ «Мега Тёплый Стан». Участниками ДТП стали четыре машины, одна из которых — перевернувшийся грузовик. По уточненным данным, грузовик сумел устоять во время столкновения, но из него выпал груз.

На месте происшествия работают оперативные службы, движение ограничили до двух полос.

ЦОДД рекомендует автомобилистам объезжать аварию.