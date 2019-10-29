Самара, 29 октября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. В Самарской области принят закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них несовершеннолетним. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Самарской Губернской Думы.

Lynn Greyling Не курить

По словам чиновников, данный закон, инициатором которого выступила глава Самары Елена Лапушкина, депутаты приняли сразу в двух чтениях.

Отмечается, что после принятия антитабачного закона в 2013 году был зафиксирован рост случаев использования гражданами, в том числе и подростками, различных электронных систем доставки никотина.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что вопрос продажи электронных систем доставки никотина в настоящее время законодательно никак не урегулирован. Именно это и позволяет несовершеннолетним «курить» при помощи этих систем в любом месте.

Теперь, после принятия соответствующих поправок, на территории Самарской области розничная продажа подросткам электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним запрещена.

В случае нарушения данного закона будут применяться штрафы.

Для граждан установлены штрафы от 3 тыс. рублей до 4 тыс. рублей. Если это закон нарушит должностное лицо, то его оштрафуют на сумму от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

За повторное нарушение граждан оштрафуют на 5 тыс. руб., должностным лицам выпишут штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Юридические лица заплатят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Напомним, что запрет на продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них несовершеннолетним уже существует в нескольких регионах России.