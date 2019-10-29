Милан, Италия, 29 октября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Городской совет Милана одобрил проект строительства нового футбольного стадиона, передает информагентство Askanews во вторник, 29 октября.

App71296 Стадион «Сан-Сиро»

При этом депутаты призвали сохранить нынешний стадион имени Джузеппе Меаццы («Сан-Сиро»).

Оба проекта нового стадиона, предложенные «Миланом» и «Интером», предполагают снос нынешней арены и строительства новой в том же районе.