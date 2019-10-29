Городской совет Милана призвал не сносить стадион «Сан-Сиро»
Милан, Италия, 29 октября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Городской совет Милана одобрил проект строительства нового футбольного стадиона, передает информагентство Askanews во вторник, 29 октября.
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Стадион «Сан-Сиро»
При этом депутаты призвали сохранить нынешний стадион имени Джузеппе Меаццы («Сан-Сиро»).
Оба проекта нового стадиона, предложенные «Миланом» и «Интером», предполагают снос нынешней арены и строительства новой в том же районе.