Милан, Италия, 29 октября, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Новым премьер-министром Италии может стать покидающий свой пост глава Центробанка ЕС Марио Драги, предположил в своей авторской колонке в издании Affari Italiani во вторник, 29 октября, философ Диего Фузаро.

European Parliament Марио Драги

Автор обращает внимание на отказ самого Драги отвечать на вопросы о собственном будущем, а также на публикацию во влиятельной деловой газете Il Sole 24 Ore о том, что Драги пора «вернуться к делам Италии».

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Согласно этой версии, нынешнее либерал-популистское правительство, сформированное без проведения выборов и не имеющее поддержки большинства граждан страны, будет (также без проведения выборов) заменено техническим кабинетом министров во главе с Драги.

Отсутствие выборов — единственный шанс для итальянских либералов прийти к власти, а Марио Драги — самая подходящая фигура для того, чтобы возглавить такое правительство, отметил Фузаро.